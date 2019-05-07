اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة تتابعونها بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS تابع مباراة ليفربول messi v salah

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مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة تتابعونها في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

معلق مباراة ليفربول وبرشلونة

مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر اليوم تتابعونها على قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميلين حفيظ دراجي على الصوتية الأولى وعصام الشوالي على الصوتية الثانية.

مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم مباشر تشاهدونها بجودة عالية على قناة beIN SPORTS HD1 حيث تبدأ التغطية الشاملة للمباراة على الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة بأستوديو تحليلي يضم ألمع نجوم التحليل في قنواتنا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة اليوم ستكون متاحة أيضاً على الانترنت بجودة عالية ومن دون تقطيع عبر موقع beIN CONNECT.

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تقديم المباراة

يتطلع ليفربول إلى تدارك هزيمة الذهاب في "كامب نو" بثلاثية نظيفة وقلب الطاولة على برشلونة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتسلّح الفريق الأحمر بذكريات نهائي إسطنبول أمام ميلان الإيطالي عندما تأخر بثلاثية في الشوط الأول وعاد وعادل النتيجة في الشوط الثاني قبل أن يفوز باللقب بركلات الترجيح.

من جهته يطمح برشلونة إلى تأكيد تفوقه ذهاباً بفضل دفاعه القوي وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية وهو يعيش أفضل فتراته هذا الموسم.

وحذّر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه من صعوبة المواجهة أمام ليفربول مذكراً إياهم بالخروج المذل على يد روما الإيطالي الموسم الماضي في ربع النهائي حين تفوّق الفريق على ملعبه 4-1 وخسر في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.