رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يرحل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يرحل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد أتلتيكو مدريد، دييغو غودين، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده في يونيو (حزيران) المقبل وواجه صعوبة في منع دموعه.

وشارك غودين (33 عاماً) مع أتلتيكو في 387 مباراة منذ انضمامه من فياريال في 2010 وأحرز 27 هدفاً أشهرها هدف حسم لقب الدوري الإسباني لأول مرة في 18 عاماً عندما هز شباك برشلونة في التعادل 1-1 عام 2014.

ولم يكشف غودين عن خطوته المقبلة.