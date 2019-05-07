رياضة | مدافع برشلونة يحرج يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يحرج يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة، قد رفض عرض يوفنتوس المقدم له وذلك للظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة "راي سبورت"، إن أومتيتي تلقى عرضاً من يوفنتوس للتعاقد معه خاصةً برشلونة اقترب من ضم ماتياس دي ليخت مدافع برشلونة.

وأوضحت الشبكة أن رغبة أومتيتي هي البقاء مع البارسا للموسم المقبل على الأقل قبل أن يخذ أي قرار بشأن مستقبله في الكامب نو.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك عدة بدائل يمكن التعاقد معها مثل "توبي ألديرفيلد (توتنهام)، أو روبن دياز (بنفيكا)، أو سافيتش (أتلتيكو مدريد).