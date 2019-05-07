رياضة | رئيس نهضة بركان يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

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أكد عبد المجيد مضران الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان المغربي، أن فريقه قادر على التتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب الزمالك.

وصرح مضران لموقع" le360 سبور" المغربي، أن فريقه لا تخيفه لغة الأرقام، مشددا أن تفوق الزمالك في تاريخ مواجهاته مع الأندية المغربية، لا يضمن للزمالك الظفر بلقب كأس الكونفيدرالية .

وأكد عبد المجيد مضران، أن نهضة بركان قاد على فك عقدة مواجهات الأندية المغربية ضد الزمالك ، وأن فريقه بات قويا وقادرا على إحراج أقوى الأندية الإفريقية،مشيرًا أن لاعبيه يتمتعون حاليًا بخبرة كبيرة في كأس الكونفيدرالية، وحصد البطولات .

الزمالك سيواجه نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية، يوم 19 من شهر مايو الحالي بالمغرب، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته في القاهرة.