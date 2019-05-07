رياضة | ريال مدريد يقدم عرضا بقيمة 280 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان لضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم عرضا بقيمة 280 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان لضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على رأس أولوياته للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب النادي الملكي في تعزيز صفوفه في الصيف، للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل، بعدما خرج خالي الوفاض هذا الموسم.

ويحسب ما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن ريال مدريد قدم عرضا إلى باريس سان جيرمان لضم مبابي، وينتظر رد النادي الفرنسي عليه.

وأضافت الصحيفة بأن عرض ريال مدريد لضم اللاعب وصلت قيمته إلى 280 مليون يوروفي محاولة لإقناع ناديه بالتخلي عن مبابي.