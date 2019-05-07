رياضة | الخطيب يجتمع مع مدير أكاديميات الأهلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يجتمع مع مدير أكاديميات الأهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعًا مطولًا اليوم مع خالد الأمين مدير عام أكاديميات الأهلى ، قدم خلاله الأخير لرئيس النادي التقرير السنوي الخاص بفروع الأكاديميات، والذي شمل الجانب الإداري والفني والمالي عن الموسم المنتهي.

واستمع الكابتن الخطيب لشرح تفصيلي من مدير عام الأكاديميات لكافة الأمور الإيجابية والسلبية، والمخطط العام لتطوير فروع الأكاديمية، وكذلك التصور الخاص بالموسم الجديد، والذي تضمن مقار الفروع الجديدة بعد وصول عروض عديدة لإقامة فروع للأكاديمية فى عدد من المحافظات ، وكذلك رسوم الإشتراكات, والجانب التسويقي الخاص بالأكاديمية.

شهد الإجتماع أيضا التقييم الفني للأكاديمية وتعاونها مع قطاع الناشئين ،ودورها في دعم القطاع بالمواهب في الأعمار السنة المختلفة.. جاء ذلك بعد إنتهاء الموسم الخاص بالأكاديمية وبدء الإستعداد للموسم الجديد.

ويأتي هذا بعد النجاحات التي حققها قطاع الأكاديميات خلال الموسم المنقضي من حيث زيادة أعداد الفروع والمشتركين ، فضلا عن المواهب المميزة التي نجحت في الإنضمام الى قطاع الناشئين من خلال بوابة الأكاديمية ، بالإضافة الى كونها أحد مصادر تعظيم موارد النادي بشكل عام.