رياضة | رئيس الأهلي يجتمع مع مدير قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأهلي يجتمع مع مدير قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي يعقد إجتماعًا خلال الأيام القليلة القادمة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للقطاع بعد الإنتهاء من الموسم الرياضي في كافة الأعمار السنية.

ويتطرق رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم الى تطوير القطاع وكيفية النهوض به لتحقيق احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك الإستفادة من الكوارد الإدارية والفنية الموجودة.

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وكان الكابتن محمود الخطيب قد إجتمع اليوم مع خالد الأمين مدير الأكاديميات ، لمناقشة التقرير السنوي والبدء في تطوير الفروع وإنشاء فروع جديدة.

ولم يتطرق رئيس النادي لأية أمور تخص الفريق الأول في الوقت الراهن ، لأنه لا يزال الموسم مستمرًا ، وكالعادة لا تتم مناقشة أية أمور إدارية أو فنية في ذلك التوقيت ، خاصة وأن الفريق يركز جهوده على الفوز بمبارياته المتبقية في مسابقة الدوري للحفاظ على اللقب.

كما أن كل ما تردد من أخبار خاصة بالجهاز الفني أو رحيل أي من اللاعبين أو استقدام عناصر جديدة، كلام غير حقيقي ويحاول من يردده أن ينال من استقرار الفريق ، خاصة وأنه جرى العرف في الأهلي على مدار تاريخه أن يكون التقييم في نهاية الموسم ، وليس في الأمتار الأخيرة والسباق لا يزال محتدمًا مع المنافسين.