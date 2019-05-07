رياضة | من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من الدوري الإنجليزي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من الدوري الإنجليزي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ما يلي حقائق عن سيناريوهات تأهل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

* التأهل إلى دوري الأبطال:

- تتأهل أول أربعة فرق بشكل مباشر إلى دور المجموعات في دوري الأبطال. وضمن مانشستر سيتي (95 نقطة) وليفربول (94) وتشيلسي (71) الظهور في هذه المسابقة.

- يحتاج توتنهام رابع الترتيب (70 نقطة) إلى نقطة واحدة من الجولة الأخيرة يوم الأحد لضمان اجتياز غريمه آرسنال (67) والبقاء في المربع الذهبي.

- بالنسبة لآرسنال فإنه، حتى يدخل المربع الذهبي، يحتاج إلى الفوز خارج أرضه على بيرنلي وتفوق إيفرتون على توتنهام وبشكل يجعله ينجح في تعويض فارق ثمانية أهداف.

- إذا أنهى توتنهام الموسم خارج المربع الذهبي فإنه سيملك فرصة أخرى للتأهل إلى دوري الأبطال إذا أحرز لقب هذه المسابقة.

وخسر توتنهام 0-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام في ذهاب قبل النهائي وسيخوض مباراة الإياب غداً الأربعاء.

- يستطيع آرسنال أيضاً التأهل إلى دوري الأبطال إذا أحرز لقب الدوري الأوروبي. ويظهر أرسنال وتشيلسي في قبل نهائي الدوري الأوروبي. ويتأهل بطل هذه المسابقة مباشرة إلى دور المجموعات في دوري الأبطال.

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- لا يمكن تأهل أكثر من خمسة فرق إنجليزية إلى دوري الأبطال.

* التأهل إلى الدوري الأوروبي:

- يتأهل صاحب المركز الخامس في الدوري المحلي وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي مباشرة إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

- إذا كان بطل كأس الاتحاد من ضمن أول خمسة فرق في ترتيب الدوري فإن بطاقة الظهور في دور المجموعات بالدوري الأوروبي تذهب إلى سادس الترتيب.

- إذا فاز واتفورد على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد فإنه سيضمن الصعود إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي بينما سيضطر مانشستر يونايتد سادس الترتيب إلى التنافس بدءا من الدور التمهيدي في يوليو (تموز).

- إذا أحرز سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي فإن بطاقة التأهل للدوري الأوروبي ستذهب إلى صاحب أفضل مركز لم يتأهل إلى أي مسابقة قارية.

- ينال بطل كأس الرابطة بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية في الأدوار التمهيدية لكن في ظل ضمان سيتي التأهل إلى دوري الأبطال فإن هذا المقعد يذهب إلى صاحب أفضل مركز لم يتأهل.

- وبالتالي فإن ولفرهامبتون واندرارز، الذي ضمن احتلال المركز السابع، سيتأهل إلى الدور التمهيدي في الدوري الأوروبي إذا أحرز سيتي لقب كأس الاتحاد.

- لا يمكن مشاركة أكثر من سبعة فرق في المسابقتين الأوروبيتين.