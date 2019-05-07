رياضة | عامر حسين: من الطبيعي تواجد 60 ألف متفرج في لقاء الزمالك ونهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين: من الطبيعي تواجد 60 ألف متفرج في لقاء الزمالك ونهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الأعداد النهائية المقرر حضورها مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية لم يتم حسمها بعد.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « من الطبيعي وجود 60 ألف متفرج لدعم الزمالك خاصة وأنها مباراة نهائية»

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي 19 مايو الجاري في ذهاب نهائي الكونفدرالية فيما يقام لقاء الإياب بمصر يوم 26 من الشهر ذاته.