رياضة | عامر حسين: الزمالك سيخوض 3 مباريات بالدوري قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين: الزمالك سيخوض 3 مباريات بالدوري قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه كان هناك اتفاق سابق مع إدارة نادي الزمالك لخوض 3 مباريات بمسابقة الدوري قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «الزمالك سيواجه وادي دجلة ثم الداخلية ويواجه الإنتاج الحربي يوم 15 مايو قبل مواجهة نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو في ذهاب نهائي الكونفدرالية».

وأضاف: « من الصعب تأجيل أي مباراة للزمالك من المباريات الثلاثة لأنه لن يخوض مباريات بين مواجهتي نهائي الكونفدرالية حيث يقام الذهاب يوم 19 مايو والإياب 26 من الشهر ذاته».