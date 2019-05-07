رياضة | مهاجم جمهورية شبين أولي صفقات البلدية استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم جمهورية شبين أولي صفقات البلدية استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي في الحصول علي توقيع 'وائل علي' لاعب فريق جمهورية شبين لمدة موسمين، في أول صفقة لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وجاء التعاقد عقب الجلسة التي جمعت بين اللاعب ومجلس إدارة نادي البلدية، حضر فيها مصطفي السامولي رئيس مجلس الادارة، وحماده علوي مدير الكرة، ومصطفي الشامي المشرف العام علي الكرة، ووكيل اللاعب.

سبق لإبن المنيا اللعب في مركز شباب 'سمالوط' 3 مواسم في الدرجة الثانية، ثم إنتقل للجونة موسم ونص دوري ممتاز، ثم الأسيوطي موسمين دوري ممتاز، وموسم درجة تانية، ثم أتحاد الشرطة، وجمهورية شبين قبل الإنتقال للبلدية.