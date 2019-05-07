رياضة | ١٣٠مليون يورو تقرب هازارد من ريال مدريد والإعلان عقب نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٣٠مليون يورو تقرب هازارد من ريال مدريد والإعلان عقب نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق شبه نهائي مع تشيلسي لضم اللاعب البلجيكي مقابل ١٣٠ مليون يورو.

وبحسب ما ذكره "خوغونيس" مقدم البرامج في إسبانيا فإن الصفقة تمت وهازارد سيصبح لاعبا في الريال بعدما تم الاتفاق بين كلا الناديين، وسيتم الإعلان عن الصفقة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.