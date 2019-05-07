انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يُغري مبابي بجعله أغلى لاعبي كوكب الأرض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 06:51 مساءً - قدّم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد عرضاً "يسيل له اللعاب" لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الثلاثاء، أن النادي الملكي رصد مبلغاً مالياً تقدر قيمته بـ280 مليون يورو لانتداب مبابي، المُلقب بـ"الفتى الذهبي" و"الفتى المعجزة".

وأضافت المجلة الفرنسية أن إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز تسعى جاهدة لإقناع الإدارة الباريسية بالاستغناء عن النجم الشاب، صاحب الـ20 ربيعاً، بعد اقتراب النادي الملكي من إبرام صفقتي البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي بول بوغبا من ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

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وأشارت إلى أن عرض النادي الملكي يفوق الـ222 مليون يورو، التي دفعها العملاق الباريسي لبرشلونة الإسباني مقابل جلب البرازيلي نيمار دا سيلفا، صيف 2017، كما يفوق أيضاً الـ180 مليون يورو، التي أنفقها "أمراء باريس" لاستقدام مبابي إلى "حديقة الأمراء"، من موناكو.

وفي حال تمت الصفقة بين الطرفين بنجاح فسيصبح مبابي، الذي أسهم بشدة في تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، للمرة الثانية في تاريخه، اللاعب الأغلى على كوكب الأرض.

المجلة الفرنسية، التي تمنح سنوياً جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم، شددت على أن هذا العرض الكبير لن يجبر الإدارة الباريسية على التفريط بخدمات مبابي، خاصة أن الأخيرة أعلنت في أكثر من مناسبة، أن اللاعب "خط أحمر غير قابل للبيع على الإطلاق".

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يتطلع لإبرام صفقات قوية في مختلف الخطوط والمراكز هذا الصيف؛ لتعويض خيبة الموسم الحالي، الذي عرف خروجه "خالي الوفاض"؛ بغية استعادة تألقه وهيبته التي فرضها بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018.