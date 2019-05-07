انت الان تتابع بيراميدز يسعى لإستعادة أحمد توفيق من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

أحمد توفيق

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي بيراميدز إلى أن الإدارة تفكر في استعادة أحمد توفيق لاعب وسط الفريق المعار لفريق نادي الاتحاد السكندري في الموسم المقبل وعدم الموافقة على فكرة تجديد إعارته لموسم آخر، وأضاف المصدر أن حسام البدري رئيس النادي أشاد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب مع الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية. وأشار المصدر إلى أن البدري يسعى لعقد جلسة مع المدير الفني للفريق رامون دياز والمدير التنفيذي محمد العاصي لحسم مصير اللاعب في المرحلة القادمة،

وأكد المصدر أن هناك أصوات متحمسة لعودة توفيق لإجادته في أكثر من مركز خاصة الظهير الأيمن، الذي يمثل صداعًا في رأس دياز لتحفظه على أداء رجب بكار في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن بيراميدز سيحسم أيضاً مصير بعض الأمور المتعلقة بالموسم الجديد خلال الأيام القادمة فيما يخص اللاعبين الراحلين والمراكز المطلوب

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