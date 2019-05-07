انت الان تتابع بيراميدز يسعى لإستعادة أحمد توفيق من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
أحمد توفيق
كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي بيراميدز إلى أن الإدارة تفكر في استعادة أحمد توفيق لاعب وسط الفريق المعار لفريق نادي الاتحاد السكندري في الموسم المقبل وعدم الموافقة على فكرة تجديد إعارته لموسم آخر، وأضاف المصدر أن حسام البدري رئيس النادي أشاد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب مع الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية. وأشار المصدر إلى أن البدري يسعى لعقد جلسة مع المدير الفني للفريق رامون دياز والمدير التنفيذي محمد العاصي لحسم مصير اللاعب في المرحلة القادمة،
وأكد المصدر أن هناك أصوات متحمسة لعودة توفيق لإجادته في أكثر من مركز خاصة الظهير الأيمن، الذي يمثل صداعًا في رأس دياز لتحفظه على أداء رجب بكار في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن بيراميدز سيحسم أيضاً مصير بعض الأمور المتعلقة بالموسم الجديد خلال الأيام القادمة فيما يخص اللاعبين الراحلين والمراكز المطلوب
وأكد المصدر أن هناك أصوات متحمسة لعودة توفيق لإجادته في أكثر من مركز خاصة الظهير الأيمن، الذي يمثل صداعًا في رأس دياز لتحفظه على أداء رجب بكار في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن بيراميدز سيحسم أيضاً مصير بعض الأمور المتعلقة بالموسم الجديد خلال الأيام القادمة فيما يخص اللاعبين الراحلين والمراكز المطلوب تدعيمها.
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، خلف الأهلي المتصدر صاحب 67 نقطة في قمة جدول الدوري.
وكان بيراميدز قد تعادل في مباراة الجولة الماضية ببطولة الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي بهدف لكلًا منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يسعى لإستعادة أحمد توفيق من الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.