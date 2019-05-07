انت الان تتابع حكم مصري يقترب من إدارة نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
الترجي
كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن الحكم المصري جهاد جريشة، دخل في قائمة المرشحين لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، حيث أشار موقع «le 360 sport» المغربي، إلى أن هناك نية لدى لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتعيين جهاد جريشة والإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأوضح الموقع أن الجنوب إفريقي فيكتور جوميز أدار إياب نصف النهائي بين مازيمبي والترجي، وهو الأمر الذي يجعل حظوظه صعبة وضئيلة للوجود في إحدى مباراتي النهائي.
ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد المغربي والترجي التونسي، يوم 24 مايو، والإياب يوم 31 من نفس الشهر. وفي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ليواجه نهضة بركان المغربي، ويقام لقاء ذهاب النهائي يوم 19 من شهر مايو،
وفي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، ليواجه نهضة بركان المغربي، ويقام لقاء ذهاب النهائي يوم 19 من شهر مايو، أما لقاء الإياب فيقام يوم 26 من نفس الشهر.
وقال جهاد جريشة، الحكم الدولي، إنه وباكاري جاساما وباملاك تيسيما سيسافرون إلى كأس العالم للشباب، وبالتالي لم تتضح الرؤية بعد إذا ما كانوا سيديرون نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، وقال في تصريحات من قبل: «سنسافر في منتصف شهر مايو، وبالتالي لم تتضح الأمور بعد من قبل الكاف.. على الأغلب لن أدير مباراة نهائي دوري الأبطال».
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