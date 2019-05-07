شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد لغربلة قطاع الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النادى الأهلي لإجراء غربلة فى قطاع الناشئين عقب انتهاء الموسم الحالى، وضخ دماء جديدة داخل النادى الأحمر. ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي إجتماعًا خلال أيام مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء للإطلاع على تقريره السنوي للقطاع بعد إنتهاء الموسم الرياضي لمختلف الأعمار السنية. ويسعى الخطيب لتطوير قطاع الناشئين بالأهلى والعمل على النهوض به كأحدى الخطوات الهامة لتوفير احتياجات فريق الكرة. وسبق وعقد محمود الخطيب، جلسة اليوم مع خالد بيبو مدير أكاديميات النادي الأهلي لنفس الأسباب المذكورة وفى إطار سعيه لتطوير منظومة الناشئين بالكامل .

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