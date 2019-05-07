شكرا لقرائتكم بطلة العالم فى الاسكواش : بحب الحمام المحشى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر البطلة المصرية نور الشربيني واحدة من أبرز لاعبات الاسكواش المصري والعالمي، والتي سطرت تاريخاً حافلاً بالبطولات و الانجازات لترفع إسم مصر عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، بعد أن حصدت العديد من الألقاب في اللعبة والتي كان أخرها التتويج ببطولة العالم للاسكواش خلال البطولة التي استضافتها شيكاغو الأمريكية خلال الموسم الجاري، لتسجل الشربيني التتويج الثالث ببطولة العالم في تاريخها بعد الفوز بنسختي 2016، 2017.

نور الشربيني تحدثت لـ سوبركورة عن كواليس شهر رمضان في منزلها، حيث قالت البطلة المصرية بأن وجبة "الحمام المحشي" هي أشهى وجباتها خلال الشهر المبارك.

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وعن طقوس الشهر الفضيل أكدت الشربيني أنها تحب قضاء رمضان بين أسرتها في الاسكندرية لولا البطولات المتتالية التي تبعدها عن مصر، مشرية إلى أن ظروف الصيام مع المباريات تكون صعبة للغاية خاصة وأن البطولات التي تقام في انجلترا يتأخر فيها موعد الإفطار كثيراً.

الشربيني أضافت أنها تحرص على التدريب قبل الافطار وتحب متابعة المسلسلات خلال شهر رمضان إلى جانب الصلاة واقامة الشعائر الدينية، كما تفضل السحور خارج المنزل مع العائلة والأصدقاء .