أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 5 / 2019، العديد من الأخبار المهمة ونستعرض أبرز 7 أخبار والتى يأتى على رأسها، الزمالك يتظلم رسميا على قرار طرد جنش أمام النجم الساحلى، و الأهلى يؤكد تعافى "ركبة" مروان محسن من الرشح.

الزمالك يتظلم رسميا على قرار طرد جنش أمام النجم الساحلى

أرسل نادى الزمالك، بريدا إليكترونيا إلى اتحاد الكرة، يتظلم فيه على طرد محمود جنش حارس مرماه فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية، وطلب الزمالك من اتحاد الكرة إرساله إلى الكاف.

الأهلى يؤكد تعافى "ركبة" مروان محسن من الرشح

اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على مروان محسن، مهاجم الفريق بعد مشاركته فى التدريبات مؤخرا، وتعافيه من رشح الركبة، الذى تعرض له فى الفترة الماضية، وأبعده عن المشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية.

جروس يشاهد مباريات نهضة بركان المغربى فى الكونفدرالية

يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك بقيادة السويسرى جروس على مشاهدة كل مباريات فريق نهضة بركان المغربى خلال بطولة الكونفدرالية، خاصة التى تقام على ملعبه للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق المغربى قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى ذهاب نهائى الكونفدرالية يوم 19 مايو الجارى بالمغرب.

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بسبب الوزارة.. السلة يدرس التراجع عن التعاقد مع المدرب الأجنبى

يدرس اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة التراجع عن التعاقد مع الإسبانى ألفريد جوليى المدير الفنى الذى تم الاتفاق معه على تولى المهمة التدريبية للمنتخب خلفا لعمرو أبو الخير.

لاسارتى يجتمع بمعاونيه فى الأهلى لرسم خطة التتويج بالدورى

يعقد الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق اليوم من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، وتحديد خطة المارد الأحمر للتتويج بالدورى بعد التربع على قمة المسابقة المحلية.

الإسماعيلى يرحب بتغيير ملعب مباراة الإنتاج الحربى

أجرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة اتصالا هاتفياً بمسئولى الإسماعيلى يستطلع فيه رأيهم حول إمكانية تغيير ملعب مباراة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها على استاد كلية الشرطة وعلى الفور رحب مسئولى الدراويش بتغيير ملعب المباراة.

طارق مؤمن ينسحب من بطولة بريطانيا للاسكواش بسبب إصابة الركبة

أعلن طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش انسحابه من بطولة بريطانيا المفتوحة، التى تنطلق فى 20 مايو الجارى وتستمر حتى السادس والعشرين من نفس الشهر.