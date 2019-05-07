شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربة والبطيخ والحوارى أبرز ذكريات سعد سمير مع شهر الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "كورة رمضان".

مازال سعد سمير مدافع فريق الأهلى والمنتخب الأول يتذكر أيام "الصبا والطفولة" التى كان يستمتع بها فى مسقط رأسه بقرية جمجرة التابعة لمدينة بنها خلال شهر رمضان ، حيث كان يلهو مع أصدقائه فى الشوارع والحوارى وهى ذكريات لا يمكن أن تُمحى من ذاكرته مهما مر عليها من سنوات.

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سعد سمير الذى أصبح أحد نجوم الدفاع فى القلعة الحمراء ومنتخب الفراعنة يؤكد أن رمضان فى القرى والصعيد له "مذاق" خاص بفضل "لمّة العيلة" التى تزيد من حلاوة ومُتعة الشهر الكريم.

عن أكلاته المُفضلة: يقول سعد سمير إنه ليس من هواة الأكل الكثير فى رمضان سواء على مائدة الإفطار أو فى السحور ربما بسبب حرصه الشديد على الحفاظ على وزنه وخوفه من تناول أكل كثير بما يؤثر سلباً على لياقته.

وشدد مدافع الأهلى والمنتخب على أن "الشوربة" أهم طبق بالنسبة له على مائدة الإفطار ومعها "كوباية بلح باللبن" وفى السحور لا غنى عن طبق الفول والبيض المسلوق.

وأكد سعد سمير على أنه "غاوى بطيخ" فهو يعشقه ويحرص على تناوله بشكل مُستمر خصوصاً فى شهر رمضان ويحرص على تناول المياه بشكل مُكثّف بعد الإفطار.