سوبر كورة.. من هو كريم يحيى الذى يخشى الأهلى مواجهته أمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وجود بند فى عقد استعارة كريم يحيى لاعب النادي الأهلي المتواجد فى صفوف الفريق السكندري، يمنعه من المشاركة في مباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل.

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