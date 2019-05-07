شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الإسكواش عامر.. "الحمام المحشي" على سفرة نور الشربيني في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البطلة المصرية نور الشربيني واحدة من أبرز لاعبات الإسكواش المصري والعالمي، والتي سطرت تاريخًا حافلاً بالبطولات والإنجازات لترفع اسم مصر عاليًا خفاقًا في المحافل الدولية، بعد أن حصدت العديد من الألقاب في اللعبة والتي كان آخرها التتويج ببطولة العالم للإسكواش خلال البطولة التي استضافتها شيكاغو الأمريكية خلال الموسم الجاري، لتسجل الشربيني التتويج الثالث ببطولة العالم في تاريخها بعد الفوز بنسختي 2016، 2017.

نور الشربيني تحدثت لـ ”الخليج 365” عن كواليس شهر رمضان في منزلها، حيث قالت البطلة المصرية إن وجبة "الحمام المحشي" هي أشهى وجباتها خلال الشهر المبارك.

وعن طقوس الشهر الفضيل أكدت الشربيني أنها تحب قضاء رمضان بين أسرتها في الإسكندرية لولا البطولات المتتالية التي تبعدها عن مصر، مشيرة إلى أن ظروف الصيام مع المباريات تكون صعبة للغاية خاصة أن البطولات التي تقام في إنجلترا يتأخر فيها موعد الإفطار كثيرًا.

الشربيني أضافت أنها تحرص على التدريب قبل الإفطار وتحب متابعة المسلسلات خلال شهر رمضان إلى جانب الصلاة وإقامة الشعائر الدينية، كما تفضل السحور خارج المنزل مع العائلة والأصدقاء .



نور الشربينى في بطولة الجونة



نور الشربينى

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نور الشربيني وشقيقها عمر الشربينى



نور الشربيني