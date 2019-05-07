شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فاز بدورى السلة كام مرة ؟؟.. اتحاد اللعبة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادى الزمالك ، خاصة عبر وسائل السوشيال ميديا ، بعد أن أعلن اتحاد السلة عن عدد بطولات الدورى التى توج بها كل فريق ، ومن بينها الزمالك ، وذلك بعد تتويج الاخير بلقب الدورى هذا الموسم .

وفقا لبيان اتحاد السلة فقد توج الفريق الأبيض باللقب 13 مرة فقط ، وهو ما اغضب جمهور الزمالك خاصة وأن الفريق سبق له تحقيق لقب دورى الجمهورية ، بمسماه القديم قبل أن يتغير على دورى السوبر ، و بذلك يكون الفريق حقق اللقب 15 كمرة من وجهة نظر الجماهير .



الجمهور



الجماهير ع السوشيال

كما اعترضت الجماهير على احتساب بطولة اعتبارية لفريق سلة الاتحاد ، وعدم احتساب دورى الجمهورية لإجمالى بطولات الأبيض .

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تواصل الخليج 365 مع محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة لمعرفة عدد البطولات التى توج بها الزمالك .



الاكثر تتويجا

أكد محمد عبد المطلب أن البطولة كان مسماها القديم دورى الجمهورية ، وقد فاز بها الزمالك مرتان ، و بالنسبة للدورى فقد حسمه الفريق 13 مرة ، أما دورى الجمهورية فالبطولتان مختلفتان من حيث المسمى و النظام أيضا



اللائحة

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الدورى بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين ، ليحصد اللقب بعد غياب 13 سنة عن البطولات