شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان .. الإسماعيلى أول فريق مصرى يتأهل لنهائى كأس الاتحاد الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما كان شهر رمضان حاضرا على تألق الإسماعيلى ، لاسيما ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية حاليا” موسم 2000/99 والتى قدم فيها نتائج مميزة ،إلا أنه لم يحالفه التوفيق فى الفوز بلقب البطولة كأول فريق مصرى.

وفى شهر رمضان ، وصل الإسماعيلى للدور النهائى بالبطولة، ليصبح أول فريق مصرى يتأهل لهذا الدور ، كما أنه يعد أول فريق أفريقى يفوز فى جميع لقاءاته سواء (الذهاب أو الإياب) بالأدوار الأخيرة.

– تفاصيل المباراة الأولى بالإسماعيلية

مساء يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر لعام 2000 ووسط حضور أكثر من 20 آلف مشجع ،احتضن ستاد الإسماعيلية مواجهة خاصة بين الإسماعيلى و شبيبة القبائل الجزائرى فى ذهاب الدور النهائى لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى.

– نجح نادى الشبيبة فى الخروج أمام الإسماعيلى بتعادل إيجابى بنتيجة هدف لكل فريق ، سجل للاسماعيلى محمد بركات من ركلة جزاء فى الدقيقة 16 نجح فى صنعها النيجيرى جون أوتاكا من مهارة فردية.

– فيما أحرز المدافع “بن زحلان”هدف التعادل للفريق الجزائرى فى الدقيقة 27 من تسديد ضعيفة من مسافة 40 ياردة سكنت شباك محمد صبحى.

– المباراة شهدت توتر بين اللاعبين خاصة بعد احتساب ركلة الجزاء للإسماعيلى حيث أنه تم إيقاف المباراة أكثر من مرة بسبب اعترضات الجهاز الفنى و لاعبى الفريق الجزائرى على قرارات الحكم التونسى “هشام جوريت”.

– كما قام الحكم بأشهار البطاقة الحمراء للاعب الفريق الجزائرى “بلقائد”.

– محمد بركات و جون أوتاكا و ممادو كيتا وأهدروا أكثر من أربعة فرص محققة لإحراز الفوز .

تشكيل الإسماعيلى

محمد صبحى فى حراسة المرمى

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عماد النحاس ليبرو …أمامه الثلاثى

رضا سيكا أيمن رمضان محمد يونس

فى الوسط اسلام الشاطر و أيمن كمال و محمد بركات و أحمد سالم

فى الهجوم جون أوتاكا و ممادو كيتا

– شارك أيمن الجمل بدلا من محمد يونس ، و محمد صلاح أبو جريشة بديلا عن ممادو كيتا ، و علاء خليفة بدلا من أيمن كمال.

لقاء الإياب :

سيطر الإسماعيلي على اللقاء أمام شبيبة القبائل الجزائري بعقر دار الأخير، حيث كان الدراويش مطالبون بالتسجيل في لقاء الجزائر.

وفى الدقائق الأخيرة للمباراة، سنحت فرصة أمام محمد بركات نجم الفريق فى تلك الفترة داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بالقائم الأيمن لحارس الشبيبة، وتعود مجددا لمحمد صلاح أبوجريشة ولكنه لم يوفق فى وضع الكرة فى الشباك، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي ويتوج الشبيبة بلقب البطولة بهدف اعتبارى.

وحصل المهاجم النيجيرى “جون أوتاكا” على لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف ومحمد بركات نال مركز الوصيف برصيد سبعة أهداف.