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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو لـ هانى أبو ريدة: Ramadan mubarak والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، برقية تهنئة إلى المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى حكمة شهر الصيام ومعناه العميق الذى يشجع على التفكير والتأمل نحو المعنى الروحى للوجود.
وتمنى إنفانتينو فى رسالته لأبو ريدة أن يكون هذا الشهر فرصة للسلام والوئام والسعادة.
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