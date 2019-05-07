شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يتحدث عن عدد الجماهير فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن الأعداد النهائية المقرر حضورها مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية لم يتم حسمها بعد.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "من الطبيعى وجود 60 ألف متفرج لدعم الزمالك، خاصة أنها مباراة نهائية".

ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى 19 مايو الحالى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية/ فيما يقام لقاء الإياب بمصر يوم 26 من الشهر ذاته.