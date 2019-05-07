شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ"سوبر كورة": الزمالك مش هيتضرب فى المغرب زى الصفاقسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسمح بتكرار الأحداث التى تعرض لها فريق الصفاقسي التونسى فى المغرب مع القلعة البيضاء خلال ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

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