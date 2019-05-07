شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينافس سموحة على ضم مهاجم الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى منافسة مع سموحة من أجل ضم محمود عبدالعاطى مهاجم الرجاء المطروحى وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تقديم اللاعب لمستويات عالية مع فريقه.

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وتلقى مسئولو الرجاء فاكسا رسميا من أندية المصرى وسموحة يطلبان فيه تحديد القيمة المالية من أجل التعاقد مع مهاجم الرجاء الحالى ولاعب الجيش السابق فى الوقت الذى قرر فيه مجلس إدارة الرجاء المطروحى تأجيل مناقشة العروض المقدمة للاعب لحين عقد جلسة مع هانى العقبى المدير الفنى الجديد للفريق والذى سيحدد إمكانية رحيل اللاعب أو بقاؤه ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى ظل رغبة المجلس فى الصعود للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

يذكر أن محمود عبدالعاطى من ناشئى كوم حمادة وانتقل لغزل المحلة منذ موسمين قبل أن ينجح فى تصدر قائمة هدافى الفريق فى القسم الثانى لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش ومنه للرجاء المطروحى قبل أن يتلقى عرضا رسميا من المصرى وسموحة للانتقال لأحدهما فى الموسم المقبل.