مشاهدة مباراة ليفربول الحاسمة ضد برشلونة الأسباني بدون محمد صلاح على ملعب الأنفيلد

جاء تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لما قبل مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة لتؤكد وبشكل قاطع غياب صلاح عن المباراة المرتقبة، ليضاف إلى قائمة الغائبين والتي يوجد بها المهاجم البرازيلي فيرمينو ليزداد هجوم ليفربول ضعفاً في لقاء يحتاج فيه إلى تسجيل أربعة أهداف نظيفة للتواجد في النهائي الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

حيث صّرح كلوب قائلاً: إنه ارتجاج، صلاح يشعر أنه بخير ويريد المشاركة ولكنه غير جاهز من الناحية الطبية.. وطبقاً لقوانين كرة القدم فأنه غير مسموح لأي لاعب يصاب بارتجاج في المخ من ممارسة كرة القدم لمدة ستة أيام وذلك حفاظاً على صحته، ولأن الإصابة التي تعرض لها صلاح كانت يوم السبت أي قبل ثلاث أيام فقط من مواجهة برشلونة، فمن المستحيل المخاطرة بسلامة اللاعب.

لا تعتبر مباراة برشلونة هي المباراة الوحيدة المهمة المنتظرة لليفربول هذا الأسبوع، حيث يتبقى للريدز مواجهة قد تكون حاسمة في الفوز بلقب الدوري الغائب عن دولاب البطولات لمدة 29 عاماً، عندما يستضيف فريق وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس التوقيت الذي سيسافر فيه المتصدر “بفارق نقطة” فريق مانشستر سيتي لمواجهة برايتون.

مع تأكيد غياب محمد صلاح عن مباراة برشلونة، أجاب يورجن كلوب عن التساؤل الخاص بكون اللاعب متاحاً من عدمه في الأسبوع المقبل، وألمح في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة بأن النجم المصري من المتوقع أن يشارك في أخر مباريات الموسم المحلي خاصةً وأن المباراة ستُقام يوم الأحد المقبل أي بعد أكثر من أسبوع من تعرضه للارتجاج، لذا سيكون من المسموح له اللعب وهو ما يريده اللاعب في اسرع وقت ممكن.

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أعادت لقطات بكاء صلاح -متأثراً بإصابته أمام نيوكاسل يونايتد- إلى الأذهان صورة دموعه في نهائي النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي كان بين ليفربول وريال مدريد، وشهد إصابة صلاح في الكتف بعد تدخل عنيف من قائد الملكي “سيرجيو راموس” معه لينفجر اللاعب في البكاء ويكسب تعاطف الجميع معه لأنها كانت نهاية سيئة لموسم استثنائي بمعنى الكلمة.

وها هو قبل مواجهة آخرى هامة وأمام العملاق الإسباني الآخر ” برشلونة” سيغيب صلاح عن مباراة العودة وفريقه في أمس الحاجة إليه أيضاً، بعد أن قدم اللاعب أداءاً ممتازاً في مواجهة “كامب نو” والتي لم ينقصه فيها سوى التوفيق بعد أن كان قريباً من تسجيل هدفاً كان سيمنح فريقه المزيد من الأمل في التأهل ولكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس الألماني تير شتيجن.

يمكن القول بأن صلاح كان سئ الحظ في الموسم الماضي بالفعل لأنه أُصيب في المباراة النهائية وكان من الواضح عدم جاهزيته أثناء تواجده مع منتخب بلاده في كأس العالم، ولكن بالنسبة لإصابته أمام نيوكاسل فسيغيب مهاجم ليفربول عن مباراة واحدة فقط ولن تؤثر على احتمالية تواجده مع المنتخب المصري في أمم أفريقيا بعكس المخاوف التي أُثيرت فور سقوطه بعد التحامه مع دوبرافكا.