مباراة ليفربول وبرشلونة حصري اليوم على بي إن سبورت ولقاء الحسم المباشر من يتأهل للنهائي

تلقى فريق ليفربول ضربة موجعة قبل مبارة العودة ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تم تأكيد غياب محمد صلاح عن لقاء آنفيلد والذي يحتاج فيه إلى الفوز برباعية نظيفة من أجل التواجد في نهائي البطولة للعام التالي على التوالي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة نيوكاسل الأخيرة والتي اضطرته لمغادرة ملعب المباراة.

يقدم محمد صلاح موسماً رائعاً مع الريدز وبرغم كل الانتقادات التي وجهت له بعد الموسم الاستثنائي في العام الماضي، ولكن الفرعون المصري يتصدر قائمة هدافي فريقه برغم التألق الكبير لماني هذا الموسم وكذلك هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدف بعد أن كان قد أحرز هدفاً في المباراة الأخيرة التي فاز بها ليفربول بصعوبة شديدة بنتيجة 3-2.

شهدت الدقيقة 68 من عمر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد سقوط المصري “محمد صلاح” بشكل مروع دون أن يحرك ساكناً عقب التحامه مع دوبرافكا حارس المكبايس أثناء محاولة صلاح لكسب إحدى الكرات العالية، مما أثار الذعر لكل الحاضرين على أرض الملعب، خاصةً وأن الاصطدام بالحارس السلوفاكي أضطر صلاح لمغادرة أرض الملعب بشكل عاجل بسبب ارتجاج في المخ.

كان من المقرر نقل صلاح إلى المستشفى مباشرةً ولكن الإصابة لم تبدو بهذا السوء الذي ظهرت عليه للوهلة الأولى، حيث أّكد يورجن كلوب أن صلاح تابع ما تبقى من مباراة نيوكاسل في غرفة تبديل الملابس بعد أن نجح بديله “أوريجي” في خطف فوزاً مهماً للغاية في الثواني الأخيرة من عمر المباراة ليستمر حلم الفوز بالدوري موجود حتى أخر دقيقة من عمر الموسم.

عقب نهاية المباراة شوهد محمد صلاح يخرج من أرض الملعب بشكل طبيعي أثناء مغادرة الفريق لمدينة نيوكاسل للعودة إلى ليفربول، وهو ما أضاف بعض الطمأنينة إلى قلوب كل محبي اللاعب ومشجعي الريدز، ولكن ومع ذلك إلا أن يورجن كلوب أّكد أن صلاح سيغيب عن مباراة العودة ضد برشلونة والتي يحتاج فيها العملاق الإنجليزي للفوز برباعية نظيفة للتأهل إلى النهائي.