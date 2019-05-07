إيكر كاسياس يغادر المستشفى برفقة صديقته.. ويؤكد: مستقبلي غامض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر النجم الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، المستشفى الذي أدخل إليه الأربعاء الماضي، بسبب أزمة قلبية.

حارس المرمى البالغ من العمر 37 عاما، قال في تصريحات صحفية أمام المستشفى: “إني متأثر قليلا لكني بصحة جيدة.. كنت محظوظا جدا.. مؤكدا أن مستقبله اصبح غير مضمون”.

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حارس مرمى ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا سابقا الذي كان برفقة زوجته سارة كاربونيرو، أضاف: يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف، في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، والمهم أني هنا الآن لا أعرف كيف سيكون المستقبل.

كاسياس أصبح شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا بعد الفوز بثلاثية تاريخية (كأس أوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012)، وقد أعلن ناديه أنه عانى من أزمة قلبية حادة خلال حصة تدريبية للفريق صباح الأربعاء وأدخل إلى المستشفى بشكل طارئ.. موضحا أن الأزمة كانت عبارة عن انسداد “حاد” في الشرايين.. وجريت له عملية قسطرة في القلب.