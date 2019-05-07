انت الان تتابع تفاصيل خبر والدة رونالدو مادة دسمة للسخرية والتندر.. ماذا فعلت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 05:51 مساءً - أثارت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "أيقونة" نادي يوفنتوس الإيطالي جدلاً واسعاً على مختلف منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، مغلفاً بسخرية وتهكم على نطاق واسعين.

وفي التفاصيل، نشرت والدة "الدون" البرتغالي تغريدة "مجهولة المصدر" عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيهعا إن "يوفنتوس كان يعاني من أزمة خانقة قبل انضمام نجلها إلى صفوفه"، مشيرة إلى أن نجلها قاد "البيانكونيري" للفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 20 عاماً،

ووصفة "أفيرو" نجلها باللاعب المذهل، كما أبدت فخرها بما يقدمه فوق "المستطيل الأخضر".

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وحملت كافة التعليقات على التغريدة التي أعيد نشرها أكثر من 6000 مرة، "سخرية كبيرة من محتواها الذي فاجأ الأوساط الكروية والرياضية في جميع أرجاء العالم".

ورغم السخرية التي تعرضت لها على نطاق واسع، لم تبادر والدة رونالدو إلى حذف التغريدة أو تعديلها، لتصبح على مدار الساعات القليلة الماضية "حديث الساعة" في مختلف وسائل إعلام إيطاليا والقارة الأوروبية،

وفي 20 أبريل المنقضي، قبض يوفنتوس على لقبه الثامن توالياً في الدوري الإيطالي، معززاً رصيده كأكثر الأندية الإيطالية تتويجاً بلقب "الأسكوديتو" على الإطلاق برصيد 35 لقباً، بفارق كبير من البطولات عن ميلان أقرب مُطارديه بـ18 لقباً.

تجدر الإشارة إلى أن بطل إيطاليا انتدب "صاروخ ماديرا"، صيف عام 2018، قادماً من فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في صفقت تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام كاملة.