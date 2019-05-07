3 نجوم يغيبون عن الزمالك لمواجهة وادي دجلة

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
الزمالك
يستضيف استاد بتروسبورت مباراة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره وادي دجلة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يغيب عن القلعة البيضاء، التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه الماضية أمام بيراميدز، بينما يفقد الفريق خدمات مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة وبدأ فترة التأهيل في ألمانيا.
كما سيغيب عن الفريق الأبيض أمام دجلة، التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء، بعد تعرضه لكسر فوق كعب القدم، ما تطلب تدخلا جراحيا، حيث يخضع حاليا لبرنامج طبي تحت إشراف مواطنه سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس. وكان عزب حجاج، مدير لجنة الحكام، كشف أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى
وكان عزب حجاج، مدير لجنة الحكام، كشف أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى الجبلاية، يطلب فيه استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته أمام وادي دجلة، وقال حجاج في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الحكام خاطبت عددا من اتحادات أوروبا لترشيح طاقم حكام أجنبي، موضحًا أن اللجنة تتمنى من الأندية مساندة التحكيم المصري.
ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 60 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ67 نقطة، وبيراميدز الوصيف بـ65 نقطة، حيث لعب الزمالك 27 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات.
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