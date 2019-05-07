انت الان تتابع 3 نجوم يغيبون عن الزمالك لمواجهة وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

الزمالك Advertisements

يستضيف استاد بتروسبورت مباراة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره وادي دجلة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يغيب عن القلعة البيضاء، التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه الماضية أمام بيراميدز، بينما يفقد الفريق خدمات مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة وبدأ فترة التأهيل في ألمانيا.

كما سيغيب عن الفريق الأبيض أمام دجلة، التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء، بعد تعرضه لكسر فوق كعب القدم، ما تطلب تدخلا جراحيا، حيث يخضع حاليا لبرنامج طبي تحت إشراف مواطنه سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس. وكان عزب حجاج، مدير لجنة الحكام، كشف أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى