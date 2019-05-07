طرد حكم وحرمانه من دخول الملاعب لمدة 10 أعوام

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٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا طريفا، جرت أحداثه خلال إحدى مباريات الدوري الأسترالي للشباب في الرابع من مايو الجاري، إذ في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء، توقف اللعب بعد سماع صافرة الحكم لعدة مرات متتالية، ليتبين أن الذي يستخدم الصافرة هذه المرة ليس حكم الساحة، بل رجل يرتدي لباس حكم، ويضع قناعا مكسيكيا، اقتحم أرضية الملعب، وأشهر الحكم المقنع البطاقة الحمراء بوجه حكم الساحة الحقيقي، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من نزع قناعه، ليغادر الملعب بعدها، وتستأنف المباراة.
وتبين أن الحكم المقنع هو حكم كرة قدم سابق، وشارك مؤخرا في عدة تظاهرات ضد مسؤولين في العاصمة الأسترالية، ولم يتأخر الرد على التصرف الغريب، إذ قررت السلطات حرمان الحكم السابق من دخول الملاعب كافةً لمدة عشر سنوات كاملة. https://t.co/ZX5RJO5OQJ pic.twitter.com/9BWrSwaA7P — (@sportexpress) May 7,
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