انت الان تتابع رسميا.. الزمالك يتحرك لإنقاذ جنش أمام نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

جنش

تقدم نادي الزمالك، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لإرساله إلى نظيره الاتحاد الإفريقي (كاف) للاعتراض على طرد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق خلال مواجهة النجم الساحلي في الكونفيدرالية، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة (1-0) أمام النجم في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، ويواجه نهضة بركان في النهائي. وأوضح النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه اليوم الأربعاء، أن الاحتجاج يأتي بسبب عدم صحة قرار حكم المباراة والذي تم احتسابه على جنش بلمسه الكرة خارج منطقة الجزاء وهو ما يخالف الحقيقة.

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واستمرت شباك جنش نظيفة في الكونفيدرالية للمباراة السابعة على التوالي منذ دور المجموعات، إذ إن آخر هدف استقبله الزمالك في البطولة كان ضد بترو أتلتيكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعات والتي انتهت بنتيجة (1-1). وضرب الزمالك موعدا مع نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية، لتقام مباراة الذهاب