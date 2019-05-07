شكرا لقرائتكم الأكل حسب النوم للاعبى الإسماعيلى طوال شهر رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلى بقيادة الدكتور صالح الشامى، برنامج غذائى للاعبين خلال شهر رمضان الكريم، نظراً لاختلاف مواعيد النوم وتناول الوجبات الغذائية ما بين الإفطار و السحور. ووجه الجهاز الطبى للإسماعيلى، تحذيرات مكررة من الإفراط فى المأكولات أو الحلويات للحفاظ على جاهزيتهم وتجنب زيادة الوزن أو الإرهاق نتيجة لنقص السوائل. Advertisements ويبدأ الإسماعيلى استعداداته مساء اليوم لمواجهة الانتاج الحربى يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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