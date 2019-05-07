شكرا لقرائتكم حلمى طولان : مواجهة 3 فرق تصارع الهبوط يصعب مهمة الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى أن تركيزه ينصب فى الوقت الحالى على مباراة إنبى بالدورى المقرر لها يوم الجمعة المقبلة باستاد المكس .

وأكد المدير الفنى للإتحاد السكندرى على غلق صفحة الكأس تماما بعد الفوز على الإسماعيلى والتأهل للدور قبل النهائى للبطولة، مطالبا اللاعبين بضرورة حسم لقاء إنبى ليتأكد بقائهم بالدورى فى ظل المنافسة الشرسة فى القاع على الهبوط.

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واختتم طولان حديثه بالقول أن الاتحاد سيلتقى 3 فرق تصارع على البقاء هم إنبى وطلائع الجيش وسموحه بالإسكندرية مما يصعب اللقاءات .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز التاسع بجدول الدورى برصيد 36 نقطة عقب فوزه الأخير الذى حققه على النجوم بهدفين مقابل هدف .