شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. بطولة إفريقية سجل فيها منتخب مصر هدفا وحيدا فقط؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عادل عبد الرحمن هدف مصر الوحيد فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 1990 بالجزائر وجاء الهدف فى شباك ساحل العاج فى أولى مباريات دور المجموعات وانتهت المباراة بخسارة الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحصلت الجزائر على اللقب.

شهدت مصر ظروف سياسية متباينه حول مشاركة المنتخب فى البطولة من عدمه وجاء قرار مشاركة مصر فى اللحظات الأخيرة بعد أن كانت رغبة محمود الجوهرى بالاعتذار عن المشاركة استعدادا لمونديال ايطاليا 1900

عادل عبد الرحمن كان نجم خط الوسط بالنادى الأهلى فى الثمانينات وأوائل التسعينات، وضمن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم 1990 فى إيطاليا، وفاز بكأس أفريقيا 1988 مع المنتخب، وضمن قائمة التأهل لمونديال 1990 فى إيطاليا

ومع النادى الأهلى فاز عادل عبدالرحمن ببطولة دورى أبطال أفريقيا 1993 وللمفارقة يكون هو الوحيد اللى سجل هدف الفوز الوحيد فى مرمى أفريكا سبور من ساحل العاج برضو فى مباراة الإياب على أرض استاد القاهرة من ركلة جزاء ( الذهاب 1-1 )، واعتزل اللعب عام 1995

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