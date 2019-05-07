شكرا لقرائتكم "صورة" .. رئيس الفيفا لـ"أبو ريدة" : رمضان مبارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تقديم التهنئة للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وأرسل رئيس الفيفا برقية تهنئة لأبو ريدة، مشيرا خلالها إلى حكمة شهر الصيام ومعناه العميق الذي يشجع على التفكير والتأمل نحو المعنى الروحي للوجود. Advertisements وفى ختام البرقية تمنى أنفانتينو أثناء إنهاء حديثه مع أبو ريدة أن يكون شهر رمضان فرصة للسلام والوئام والسعادة.

تهنئة رئيس الفيفا لأبو ريدة

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