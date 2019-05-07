شكرا لقرائتكم عامر حسين:الزمالك سيلعب 3 مباريات قبل نهائى الكونفدرالية والتأجيل صعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه كان هناك اتفاق سابق مع إدارة نادي الزمالك لخوض 3 مباريات بمسابقة الدوري قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية.
وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الزمالك سيواجه وادي دجلة ثم الداخلية ويواجه الإنتاج الحربي يوم 15 مايو قبل مواجهة نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو في ذهاب نهائي الكونفدرالية".
وأضاف رئيس لجنة المسابقات: من الصعب تأجيل أي مباراة للزمالك من المباريات الثلاثة لأنه لن يخوض مباريات بين مواجهتي نهائي الكونفدرالية حيث يقام الذهاب يوم 19 مايو والإياب 26 من الشهر ذاته
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