شكرا لقرائتكم موعد تدريب السباحة بالزمالك فى رمضان : أتسحر وتعالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أشرف فهمي المدير الفني لقطاع السباحة بنادي الزمالك عن مواعيد السباحة في شهر رمضان لجميع الفرق والتى تضمنت تحديد الساعة الخامسة فجرا موعدا لتدريبات فريق مواليد 2002 وحتى العمومى.

وجاءت مواعيد تدريبات مختلف فرق السباحة بالزمالك كالتالي:

فريق 2008 "أولاد" أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء والخميس والجمعة في تمام الساعة 8 والنصف مساء ويوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 مساء.

فريق 2008 "بنات" أيام السبت والثلاثاء في تمام الساعة 10.15 مساء وأيام الأحد والأربعاء والخميس والجمعة في تمام 8 والنصف مساء ويوم الإثنين في تمام الساعة 4 عصرا.

فريق 2007 "أولاد" جميع أيام الأسبوع من السبت حتى الجمعة في تمام الساعة 8 والنصف مساء.

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فريق 2007 "بنات" يوم الأحد في تمام الساعة 4 عصرا وأيام السبت والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة في تمام الساعة 8 والنصف مساء.

فريق 2006 أيام السبت والأربعاء والخميس في تمام الساعة 5 مساء وأيام الأحد والأثنين والثلاثاء في تمام الساعة 8 والنصف مساء.

فريق 2005 جميع أيام الأسبوع من السبت حتى الجمعة في تمام الساعة 10.15 مساء

فريق 2004 يوم السبت في تمام الساعة 8 والنصف مساء وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فى تمام الساعة 10.15 مساء.

فريق 2003 جميع أيام الأسبوع من السبت وحتى الجمعة الساعة 12 منتصف الليل.

فريق 2002 حتى العمومي في تمام الساعة 5 فجرا .