شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7-5-2019 جروس يذاكر النهضة ويستعد للنهائى بدجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7-5-2019

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم عقب وصولهم لنهائى الكأس الكونفدرالية الأفريقية، قدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب، بعد تخطى الفريق عقبة النجم الساحلى التونسى فى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالتعادل السلبى فى مباراة الإياب التى أقيمت فى تونس، وفوزه ذهابا على استاد برج العرب ، بهدف نظيف.



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7-5-2019

أرسل نادى الزمالك، بريد الكترونى لإتحاد الكرة المصرى يتظلم فيه على طرد حارس مرماه فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى فى الدور نصف النهائى لقبل الكونفدرالية، مطالباً بإرسالة للاتحاد الأفريقى، فى محاولات لمنع إيقاف حارس المرمى الأساسى فى ذهاب نهائى الكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.



اخبار الزمالك اليوم

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اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7-5-2019

شملت تصريحات للواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، تشير إلى أن استاد برج العرب بالإسكندرية هو الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكأس الكونفدرالية الأفريقية فى يوم 26 مايو المقبل .



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7-5-2019

شاهد السويسرى كريستان جروس المدير الفنى للزمالك على مشاهدة جميع مباريات فريق نهضة بركان المغرب،ى خلال مشواره فى الكأس الكونفدرالية الأفريقية وتحديدا المواجهات التى خاصها فى ملعبه لمعرفة نقاط القوة والضعف فى الفريق المغربى قبل ذهاب نهائى الكونفدرالية المحدد له 19 مايو الجارى بالمغرب .



اخبار الزمالك اليوم

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7-5-2019

يلتقى نادي الزمالك ضد وادى دجلة فى الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، الخميس المقبل، فى تمام الساعة العاشرةو مساءأ، على ملعب ستاد بتروسبورت، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، الذى يتصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 27 مباراة مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز و29 مباراة للأحمر.