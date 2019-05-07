شكرا لقرائتكم بيبو يجتمع مع بيبو بسبب أكاديميات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إجتماعًا مطولًا اليوم مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات القلعة الحمراء قدم خلاله الأخير لرئيس النادي التقرير السنوي الخاص بفروع الأكاديميات والذي شمل الجانب الإداري والفني والمالي عن الموسم المنتهي.

واستمع الخطيب لشرح تفصيلي من مدير عام الأكاديميات لكافة الأمور الإيجابية والسلبية، والمخطط العام لتطوير فروع الأكاديمية، وكذلك التصور الخاص بالموسم الجديد، والذي تضمن مقار الفروع الجديدة بعد وصول عروض عديدة لإقامة فروع للأكاديمية فى عدد من المحافظات ، وكذلك رسوم الإشتراكات, والجانب التسويقي الخاص بالأكاديمية.

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شهد الإجتماع أيضا التقييم الفني للأكاديمية وتعاونها مع قطاع الناشئين ،ودورها في دعم القطاع بالمواهب في الأعمار السنة المختلفة.. جاء ذلك بعد إنتهاء الموسم الخاص بالأكاديمية وبدء الإستعداد للموسم الجديد.

ويأتي هذا بعد النجاحات التي حققها قطاع الأكاديميات خلال الموسم المنقضي من حيث زيادة أعداد الفروع والمشتركين ، فضلا عن المواهب المميزة التي نجحت في الإنضمام الى قطاع الناشئين من خلال بوابة الأكاديمية ، بالإضافة الى كونها أحد مصادر تعظيم موارد النادي بشكل عام.