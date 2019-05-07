غودين يتخذ قرار الرحيل عن أتلتيكو ووجهته المحتملة إنتر ميلان

اسماء السيد - قرر قلب الدفاع الأوروغوياني دييغو غودين الرحيل عن أتلتيكو مدريد الإسباني بعد أن دافع عن ألوانه طيلة 9 أعوام، وذلك من أجل الانتقال الى إنتر ميلان الإيطالي بحسب ما رجحت وسائل الاعلام.

وبدا إبن الـ33 عاما متأثرا في مؤتمره الصحافي الذي بدأه بالقول "هذه أيامي الأخيرة، مبارياتي الأخيرة مع أتلتيكو مدريد. أردت إعلان عن هذا الأمر بنفسي، من فمي".

وينتهي عقد غودين مع أتلتيكو في حزيران/يونيو المقبل بعد أن فشل الصيف الماضي في اقناع إدارة النادي بتوقيع عقد جديد.

وبدأ غودين (33 عاما) مشواره مع أتلتيكو عام 2010 قادما من فياريال، وتوج معه بألقاب الدوري (2014) والكأس (2013) الإسبانيين، ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين (2012 و2018) والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات (2010 و2012 و2018)، إضافة لوصوله مع نادي العاصمة الإسبانية الى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين حين خسر أمام جاره اللدود ريال مدريد عامي 2014 و2016.

وكشف الأوروغوياني في مؤتمره الصحافي محاطا بجميع زملائه في الفريق، على رأسهم صديقه الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان، أنه "أجرينا آلاف المحادثات (مع أدارة أتلتيكو) ولم نتوصل الى اتفاق. بالتالي، وصلنا الى نهاية أجمل مرحلة، حقبة، في حياتي الرياضية".

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وبإمكان غودين أن يودع جمهور الفريق الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضد إشبيلية في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المحلي.

وبحسب وسائل الاعلام الإسبانية، سيلتحق غودين بإنتر ميلان حيث سيلعب مجددا الى جانب زميله السابق في دفاع أتلتيكو البرازيلي جواو ميراندا.

وتبقى أفضل اللحظات في مسيرة غودين بقميص أتلتيكو تسجيله هدف التعادل ضد برشلونة (1-1) في المرحلة الأخيرة من موسم 2013-2014، مانحا نادي العاصمة لقب الدوري الإسباني على حساب مضيفه الكاتالوني، قبل أن يسجل بعدها بأيام هدف التقدم في مرمى الجار ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن سيرخيو راموس حرم الأوروغوياني ورفاقه من اللقب حين أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة، ليحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين ما منح النادي الملكي فرصة حسم المواجهة 4-1.

وخاض غودين 387 مباراة بقميص أتلتيكو وسجل له 27 هدفا.