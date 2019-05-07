شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يوقع عقد رعاية مع شركة هندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، على توقيع عقد رعاية مع إحدى الشركات العالمية الخاصة بالأدوات (الترابيزة والمضرب والكرة)، على أن يتم توقيع العقود غدا.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بأحد فنادق مصر الجديدة، بحضور رئيس الشركة الهندى، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى، وخالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة .

ومن المقرر أن يتضمن عقد الرعاية توفير الأدوات لكل المنتخبات وأيضا الملابس وإقامة معسكرات خارجية من أجل الاستعدادات للبطولات الأفريقية والدولية ودورة الألعاب الأفريقية، ودورة الألعاب العربية واولمبياد طوكيو 2020.