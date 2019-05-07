شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الزمالك سيخوض 3 مباريات بالدورى قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أنه كان هناك اتفاق سابق مع إدارة نادى الزمالك لخوض 3 مباريات بمسابقة الدورى قبل ذهاب نهائى الكونفدرالية.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الزمالك سيواجه وادى دجلة ثم الداخلية ويواجه الإنتاج الحربى يوم 15 مايو قبل مواجهة نهضة بركان المغربى يوم 19 مايو فى ذهاب نهائى الكونفدرالية".

وأضاف: "من الصعب تأجيل أى مباراة للزمالك من المباريات الثلاثة لأنه لن يخوض مباريات بين مواجهتى نهائى الكونفدرالية، حيث يقام الذهاب يوم 19 مايو والإياب 26 من الشهر ذاته".