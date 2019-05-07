شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع خالد بيبو تقريرا سنويا عن أكاديميات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا اليوم مع خالد بيبو مدير عام أكاديميات الأهلى، قدم خلاله الأخير لرئيس النادى التقرير السنوى الخاص بفروع الأكاديميات والذى شمل الجانب الإدارى والفنى والمالى عن الموسم المنتهى.

واستمع الخطيب لشرح تفصيلى من مدير عام الأكاديميات لكل الأمور الإيجابية والسلبية، والمخطط العام لتطوير فروع الأكاديمية، وكذلك التصور الخاص بالموسم الجديد، والذى تضمن مقار الفروع الجديدة بعد وصول عروض عديدة لإقامة فروع للأكاديمية فى عدد من المحافظات، وكذلك رسوم الاشتراكات، والجانب التسويقى الخاص بالأكاديمية.

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وشهد الاجتماع أيضا التقييم الفنى للأكاديمية وتعاونها مع قطاع الناشئين، ودورها فى دعم القطاع بالمواهب فى الأعمار السنة المختلفة.. جاء ذلك بعد إنتهاء الموسم الخاص بالأكاديمية وبدء الاستعداد للموسم الجديد.

ويأتى هذا بعد النجاحات التى حققها قطاع الأكاديميات خلال الموسم المنقضى من حيث زيادة أعداد الفروع والمشتركين، فضلا عن المواهب المميزة التى نجحت فى الانضمام الى قطاع الناشئين من خلال بوابة الأكاديمية، بالإضافة الى كونها أحد مصادر تعظيم موارد النادى بشكل عام.