جهاز الدراويش يجتمع باللاعبين الليلة فى "جلسة عتاب" بعد وداع الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى جلسة عتاب مع لاعبيه قبل إنطلاق المران فى العاشرة مساء الليلة بعد وداع بطولة كأس مصر. ورفض جهاز الدراويش فكرة توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخروج المحبط من كأس مصر مؤكداً أن اللاعبين قدموا مالديهم وواجههم سوء توفيق كبير من خلال كم الفرص التى أهدرت أمام الشباك برعونة شديدة . Advertisements وودع الاسماعيلى منافسات بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد كلية الشرطة. ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

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