شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان : أغلقت صفحة الكأس .. وتركيزى منصب على الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى أنه وجهازه المعاون واللاعبين أغلقوا صفحة الكأس تماما بعد عبور عقبة الإسماعيلى والتأهل للدور قبل النهائى للبطولة ، مشيرا أن تركيزه فى الوقت الحالى منصب على المباراة المقبلة بالدورى أمام إنبى يوم الجمعة المقبلة باستاد المكس .
وأضاف طولان أنه طالب اللاعبين بضرورة حسم لقاء إنبى المقبل حتى يتأكد بقاء الفريق بالدورى فى ظل المنافسة الشرسة فى قاع الجدول بين اكثر من ثمانية أندية .
واختتم المدير الفنى للإتحاد السكندرى حديثه بالقول أن الفريق سيلتقى مع ثلاثة فرق من الأندية التى تصارع على البقاء يبدأها بإنبى الأسبوع المقبل ثم يخرج لمواجهة طلائع الجيش وينهى مبارياته بمواجهة سموحه بالإسكندرية وهو ما يصعب من اللقاءات .
يذكر أن الإتحاد السكندرى يحتل المركز التاسع بجدول الدورى برصيد 36 نقطة عقب فوزه الأخير الذى حققه على النجوم بهدفين مقابل هدف .
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