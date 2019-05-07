شكرا لقرائتكم خبر عن شارك برأيك.. هل يستطيع عماد السيد تعويض جنش فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى عماد السيد حراسة عرين مرمى الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة البركان المغربى، بعدما تلقى محمود عبد الرحيم جنش البطاقة الحمراء فى المباراة الماضية أمام النجم الساحلى التونسى فى نصف النهائى، ليغيب عن المواجهة الأولى فى نهائى البطولة.

ويمتلك عماد السيد خبرة وحنكة يستطيع من خلالهما الحفاظ على عرين الزمالك بعد طرد جنش فى لقاء النجم، ورغم افتقاد السيد لحساسية المباريات الرسمية فى الأونة الأخيرة إلا أنه يستطيع حماية مرمى القلعة البيضاء فى نهائى الكونفيدرالية، وطرح ”الخليج 365” استطلاعًا لرآى الجماهير حول قدرة عماد على حراسة عرين الأبيض فى المواجهة المصيرية أمام نهضة البركان من عدمه.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

Advertisements

فيما تأهل نهضة البركان المغربى، إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.

موعد ذهاب نهائى الكونفدرالية

تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة البركان المغربى والزمالك، يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب.

موعد إياب نهائى الكونفدرالية

فيما يلتقى الزمالك ونهضة البركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.