شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل تصفيات السيدات المؤهلة لدورة الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال الرئيس على إرسال طلب إلى الإتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل تصفيات السيدات المؤهلة إلى الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم .

و قال عبد الدايم أن التصفيات محدد لها الفترة من 18 وحتى 25 مايو الجارى فى اوغندا، إلا أن اللاعبات يرتبطن بإمتحانات أخر العام فى هذا التوقيت ، لذلك تم طلب التأجيل .

و يتواجد منتخب سيدات الطائرة حاليا فى معسكر مفتوح تحت قيادة المدير الفنى نور عطية حتى صدور قرار نهائى بشأن التجلأجيل من عدمه .