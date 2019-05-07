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الطائرة يطالب الاتحاد الأفريقى بتأجيل تصفيات السيدات المؤهلة لدورة الألعاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال الرئيس على إرسال طلب إلى الإتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل تصفيات السيدات المؤهلة إلى الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم .

و قال عبد الدايم أن التصفيات محدد لها الفترة من 18 وحتى 25 مايو الجارى فى اوغندا، إلا أن اللاعبات يرتبطن بإمتحانات أخر العام فى هذا  التوقيت ، لذلك تم طلب التأجيل .

و يتواجد منتخب سيدات الطائرة حاليا فى معسكر مفتوح تحت قيادة المدير الفنى نور عطية  حتى صدور قرار نهائى بشأن التجلأجيل من عدمه .

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